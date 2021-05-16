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В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
16.5.2021 22:24
Фото: nash-israel.com
Количество пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом возросло до 167 человек, передает Times of Israel.
Жертвами ЧП, случившегося во время религиозного праздника, стали ребенок и мужчина.
Как уточняет издание, при обрушении в синагоге погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик. Общее количество пострадавших составляет на текущий момент 167 человек, сообщается со ссылкой на источники в местных экстренных службах.
ЧП случилось в синагоге поселения Гиват-Зеев, которое расположено на Западном берегу реки Иордан.
Российские дипломаты пока не располагают сведениями о пострадавших согражданах, передает ТАСС. Как заявили в посольстве РФ, обращений от конкретных лиц к ним после случившегося не поступало.
В конце апреля жертвами давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле стали сорок пять человек. ЧП случилось на горе Мерон, расположенной неподалеку от города Цфат в северной части страны. Травмы тогда получили около 150 верующих.
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