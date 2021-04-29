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В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек


06:15
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человекФото: reendex.ru

По уточненным данным, в результате давки, которая произошла на религиозном празднике в Израиле, погибли сорок четыре человека.

К месту происшествия направлены военные для оказания поддержки экстренным службам, передает агентство "Интерфакс".

Ранее израильские власти подтвердили сведения о тридцати восьми жертвах давки во время праздника на горе Мерон. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, произошла "серьезная катастрофа".

По предварительным данным, пострадали свыше шестидесяти человек, передает газета "Гаарец". Со ссылкой на службу скорой помощи Маген Давид Адом уточняется, что состояние шести раненых оценивается медиками как критическое, еще восемнадцати - как тяжелое. Около сорока человек получили легкие травмы, двое средней степени тяжести.

В полиции пояснили, что давка могла начаться после того, как на ступеньках поскользнулись несколько человек, из-за чего упали еще десятки участников праздника. Правоохранители также отметили, что люди, первыми упавшие на лестнице, в тот момент находились вне их контроля.

Ранее в СМИ появились сообщения об обрушении трибун, но в полиции эту информацию не подтвердили. По официальным данным, в предшествующие празднику дни место проведения мероприятия было тщательно проверено. Никаких структурных проблем при этом не выявили. По факту трагического происшествия проводится расследование. Полицейские сообщили прессе, что "в этом году на горе меньше людей, чем в прошлом".

Сразу после ЧП движение по близлежащим улицам закрыли. Экстренные службы приступили к эвакуации людей. Вскоре стало известно, что для оказания помощи к месту происшествия Армия обороны Израиля направила солдат из спасательной бригады и вертолеты. Предполагается, что израильские военные будут участвовать в эвакуации раненых и тел погибших.

Автор: Злата Богатова

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