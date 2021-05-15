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Женский портрет кисти Пикассо продан за $103,4 млн


15.5.2021 17:00
Женский портрет кисти Пикассо продан за $103,4 млнФото: livejournal.com

На торгах Christie's за $103,4 млн продали картину Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна".

Как сообщается в твиттере организаторов, аукцион продолжался около двадцати минут.

До начала торгов эксперты предварительно оценили произведение искусства в $55 млн. Картина, выставленная на торги впервые с 2013 года, была создана в 1932 году. Пабло Пикассо запечатлел на ней свою возлюбленную Мари-Терез Вальтер.

Роман с ней разрушил брак художника с русской балериной Ольгой Хохловой. Супруги при этом так и не оформили официальный развод. В 1977 году, после смерти Пабло Пикассо, Вальтер покончила с собой.

На аукционе также за $48,5 млн продали картину "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" Клода Моне и ряд произведений других известных художников.

В скором времени на аукционе Christie's будет представлен набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи. Организаторы торгов собираются выручить за это произведение искусства не менее $16 млн.

Изображение, известное как "Голова медведя", выставят на торги, которые будут проводиться в Лондоне с 1 по 6 июня. Позднее рисунок одного из величайших мастеров эпохи Возрождения будет экспонироваться в Гонконге и Нью-Йорке. В прошлом рисунок да Винчи выставлялся в Лувре и Эрмитаже.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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