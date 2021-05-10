|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На торги выставлен рисунок медведя Леонардо да Винчи
10.5.2021 21:35
Фото: kommersant.ru
На аукционе Christie's будет представлен набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, передает канал CNN.
Организаторы торгов собираются выручить за это произведение искусства не менее $16 млн.
Изображение, известное как "Голова медведя", выставят на торги аукционного дома Christie's, которые будут проводиться в Лондоне с 1 по 6 июня. Позднее рисунок одного из величайших мастеров эпохи Возрождения будет экспонироваться в Гонконге и Нью-Йорке, уточняется со ссылкой на организаторов торгов.
В прошлом рисунок да Винчи выставлялся в Лувре и Эрмитаже.
Ранее на аукционе в Париже за €16,2 млн ушла с молотка картина знаменитого художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Уличная сцена на Монмартре". Торги проводил дом Sotheby's.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|