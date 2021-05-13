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Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту
14:08
Фото: selcdn.ru
Бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу с девятью жертвами в Казани, в прошлом предлагал своему сокурснику вступить в секту.
Об этом рассказала ректор образовательного учреждения Нэлла Прусс, передает агентство "Интерфакс".
По словам Нэллы Прусс, учившийся в ее колледже Ильназ Галявиев, пока еще был студентом, предлагал одному из своих сокурсников вступить в некую секту. Ректор также отметила, что молодой человек в течение трех с половиной лет учился на "хорошо" и "отлично". Однако в минувшем январе он внезапно перестал посещать занятия.
Ректор добавила, что молодой человек у администрации не вызывал никаких вопросов, он был опрятен и нормально учился, посещая занятия. Кроме того, он "участвовал в жизни колледжа" и даже был волонтером, отметила Прусс.
Руководитель колледжа при этом напомнила о событиях в жизни Галявиева, когда "полтора года назад от него съехала семья". Прусс предположила, что могло произойти нечто "очень серьезное", если все родственники - мать, отец и 21-летний старший брат внезапно "съехали, оставив его одного в квартире".
Ранее в СМИ появились сообщения о гибели студента колледжа ТИСБИ Данилы Андреева. Молодой человек покончил с собой год назад. Позднее мать юноши заметила в его мобильном, что он посещал один из суицидальных пабликов. Возможную связь случившегося с недавней трагедией в Казани сейчас устанавливают следователи.
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