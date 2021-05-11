Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В СК назвали причину неадекватности стрелка из Татарстана

16:13

Фото: sledcom.ru



Врачи диагностировали у 19-летнего жителя Казани Ильназа Галявиева, устроившего накануне стрельбу в школе, заболевание головного мозга.



Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).



По данным ведомства, задержанный вчера, 11 мая, в Казани Ильназ Галявиев в прошлом обращался к врачам из-за сильной головной боли. Медики после обследования потавили ему диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга, указано в сообщении. Представители СКР также пояснили, что Галявиев не состоял на учетах — у психиатра или нарколога.



Известно, что в последнее время молодой человек стал гораздо более агрессивным и вспыльчивым. Близкие отмечали такие изменения в родственнике с начала текущего года.



Сейчас поведение Галявиева можно охарактеризовать как "неадекватное". В СКР отметили, что это является препятствием для проведения с задержанным полноценных следственных действий.



Ранее о семье казанского стрелка рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Волынец. По ее словам, 19-летний житель Татарстана не состоял на учете полиции и не попадал в поле зрения социальных служб. По месту учебы нападавшего описывают как вполне уравновешенного и вежливого мальчика, опрятного и не выделявшегося на фоне других студентов.



Сведения о том, что парень казался отстраненным и нелюдимым, омбудсмен не подтвердила. По словам Волынец, такими данными она не располагает. Парень пришел в школу с оружием через четыре года после того, как покинул это образовательное учреждение. Поэтому домыслы о том, что он намеревался "кого-то наказать", омбудсмен назвала несостоятельными.



Автор: Злата Богатова

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