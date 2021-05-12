Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе

20:49

Фото: divanews.ru



Глава российского государства Владимир Путин заверил, что все семьи, пострадавшие в результате трагических событий в Казани, получат необходимую помощь, передает ТАСС.



По словам президента, в Татарстане произошла страшная беда.



Открывая в четверг совещание с правительством, российский президент Владимир Путин заговорил о стрельбе в Казани, где дети погибли в школе. Глава РФ обратился к присутствующим почтить память погибших минутой молчания, после чего в знак этого встал с места.



Путин вновь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Все они будут обеспечены всем необходимым, подчеркнул президент. Глава государства также напомнил о поручениях, которые сразу же после поступления сведений о ЧП были даны правительству и отдельным ведомствам. В Москве все эти продолжают поддерживать связь с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, отметил Путин.



В ходе совещания с докладом о лечении раненых выступил глава Минздрава Михаила Мурашко. Президент, выслушав информацию, выразил уверенность в том, что врачи делают все возможное для спасения ребят.



Ранее Путин отдал поручение в срочном порядке проработать действующие правила оборота оружия. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет об ужесточении требований и устранении имеющихся противоречий. Дело в том, что сейчас в качестве охотничьего оружия иногда могут регистрироваться некоторые виды стрелкового вооружения, используемые в некоторых странах как штурмовые винтовки.



По данным российских СМИ, устроивший стрельбу молодой человек приобрел оружие легально. Предварительно он проходил нескольких врачей, в том числе, психиатра. Специалисты не выявили у него никаких отклонений. При покупке оружие злоумышленник заявил, что намеревается отправиться на охоту. Но в действительности он ни разу не использовал карабин с такой целью. Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, одновременно с оружием парень скупил более 300 патронов, посетив два оружейных магазина.



Отмечается, что в момент задержания подозреваемый вел себя крайне неадекватно. Он демонстрировал явные признаки расстройства психики, вскоре после чего появились сведения о соответствующем диагнозе, который был поставлен ему некоторое время назад. Вместе с тем, специалисты допускают, что задержанный лишь пытался симулировать симптомы психического расстройства. Точные выводы предстоит сделать экспертам в ходе исследования, которое назначат в рамках расследования по этому уголовному делу.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:23 Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа

Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа 12.5.2021 15:04 В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России

В США не впускают нового пресс-секретаря посольства России 12.5.2021 09:32 Оливер Стоун: США ведут войну против России

Оливер Стоун: США ведут войну против России 11.5.2021 21:35 В Тель-Авиве слышна воздушная тревога

В Тель-Авиве слышна воздушная тревога 11.5.2021 20:15 Россия высылает румынского дипломата