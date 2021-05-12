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Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе
20:49
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин заверил, что все семьи, пострадавшие в результате трагических событий в Казани, получат необходимую помощь, передает ТАСС.
По словам президента, в Татарстане произошла страшная беда.
Открывая в четверг совещание с правительством, российский президент Владимир Путин заговорил о стрельбе в Казани, где дети погибли в школе. Глава РФ обратился к присутствующим почтить память погибших минутой молчания, после чего в знак этого встал с места.
Путин вновь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Все они будут обеспечены всем необходимым, подчеркнул президент. Глава государства также напомнил о поручениях, которые сразу же после поступления сведений о ЧП были даны правительству и отдельным ведомствам. В Москве все эти продолжают поддерживать связь с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, отметил Путин.
В ходе совещания с докладом о лечении раненых выступил глава Минздрава Михаила Мурашко. Президент, выслушав информацию, выразил уверенность в том, что врачи делают все возможное для спасения ребят.
Ранее Путин отдал поручение в срочном порядке проработать действующие правила оборота оружия. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет об ужесточении требований и устранении имеющихся противоречий. Дело в том, что сейчас в качестве охотничьего оружия иногда могут регистрироваться некоторые виды стрелкового вооружения, используемые в некоторых странах как штурмовые винтовки.
По данным российских СМИ, устроивший стрельбу молодой человек приобрел оружие легально. Предварительно он проходил нескольких врачей, в том числе, психиатра. Специалисты не выявили у него никаких отклонений. При покупке оружие злоумышленник заявил, что намеревается отправиться на охоту. Но в действительности он ни разу не использовал карабин с такой целью. Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, одновременно с оружием парень скупил более 300 патронов, посетив два оружейных магазина.
Отмечается, что в момент задержания подозреваемый вел себя крайне неадекватно. Он демонстрировал явные признаки расстройства психики, вскоре после чего появились сведения о соответствующем диагнозе, который был поставлен ему некоторое время назад. Вместе с тем, специалисты допускают, что задержанный лишь пытался симулировать симптомы психического расстройства. Точные выводы предстоит сделать экспертам в ходе исследования, которое назначат в рамках расследования по этому уголовному делу.
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