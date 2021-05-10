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Глава МВД Германии заразился COVID-19


10.5.2021 22:09
Глава МВД Германии заразился COVID-19Фото: inforos.ru

Положительным оказался тест на COVID-19, который сдал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает информационное агентство DPA.

Со ссылкой на представителя ведомства отмечается, что 71-летний Зеехофер сразу же самоизолировался.

В настоящее время глава германского МВД находится дома, соблюдая карантин, пояснили в ведомстве. Самочувствие Хорста Зеехофера остается удовлетворительным. Заболевание протекает у него практически без симптомов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала перспективы поставок в Германию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как заявила представительница Берлина, это станет возможным лишь после того, как препарат официально зарегистрируют в Евросоюзе.

Вместе с тем, немецкое издание Bild не так давно сообщило, что переговоры России и Германии по закупке "Спутника V" зашли в тупик из-за завышенных требований Европейского агентства лекарственных средств.

Автор: Злата Богатова

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