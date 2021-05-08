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Bild: переговоры с Германией по «Спутнику V» зашли в тупик
14:07
Фото: wildrome.ru
Двусторонние переговоры между Москвой и Берлином о возможных поставках в ФРГ созданной в России вакцины от коронавируса "Спутник V" зашли в тупик.
Об этом сообщает немецкое издание Bild, цитируя источники в рабочей группе Германии, передает ТАСС.
Как утверждают авторы Bild, на текущий момент переговорный процесс по поставкам российского "Спутника V" в ФРГ зашел в тупик. По данным источников газеты, такая ситуация сложилась из-за завышенных требований Европейского агентства лекарственных средств. Позиция регулятора ставит под вопрос официальное одобрение препарата, разработанного в РФ.
Информация поступила от представителей рабочей группы, которая была создана в Минздраве Германии для проведения переговоров с производителями различных вакцин от коронавируса, отмечает газета. Каких-либо официальных заявлений в Берлине на этот счет пока сделано не было.
Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Соответствующий раздел документа дополнен сведениями о двух новых вакцинах - отечественных разработках "КовиВак" и "Спутник Лайт".
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