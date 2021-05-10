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Названы основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке
10.5.2021 21:08
Фото: sledcom.ru
Следственные органы сейчас рассматривают три основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СКР.
Жертвами катастрофы стали два человека - пилот и пассажир.
По версии следствия, причиной трагедии могли стать ошибочные действия летчика или внезапно возникшая техническая неисправность. Кроме того, не исключено и влияние плохой погоды, пояснили в ведомстве.
В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту ЧП, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и химическую. Следователи уже изъяли образцы топлива и летно-техническую документацию. Продолжается допрос специалистов, которые отвечали за подготовку борта к вылету.
Ранее представители СКР подтвердили, что на Камчатке найден разбившимся именно Ми-2, пропавший при выполнении коммерческого рейса. Воздушное судно эксплуатировалось АО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" и осуществляло полет по маршруту "Посадочная площадка "Излучина" - природный парк "Налычева".
На борту вертолета в момент крушения находились два человека и 200 кг груза. В назначенное время пилот не вышел на плановый сеанс связи, после чего была развернута поисковая операция. Фрагменты судна обнаружили неподалеку от озера Синичкино, расположенного на расстоянии около 12,5 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. После жесткой посадки воздушное судно загорелось.
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