Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Следователи подтвердили крушение пропавшего на Камчатке Ми-2

9.5.2021 15:09

Фото: simrussia.com



Уцелевший фрагмент, обнаруженный на месте крушения, позволяет следственным органам идентифицировать его как пропавший накануне, 8 мая, вертолет Ми-2, передает "Интерфакс". Агентство приводит комментарий старшего помощника главы Дальневосточного СУ на транспорте СКР Дарьи Немцевой.



Как пояснила представительница ведомства, в районе падения обнаружен фрагмент хвостовой балки, на котором частично просматривался номер вертолета. В результате следователи смогли прийти к выводу, что разбился именно Ми-2, пропавший накануне при выполнении коммерческого рейса.



Воздушное судно эксплуатировалось АО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55". Ми-2 пропал накануне, около 17 часов, когда осуществлял коммерческий рейс по маршруту "Посадочная площадка "Излучина" - природный парк "Налычева". На его борту в тот момент находились два человека и 200 кг груза. В назначенное время пилот не вышел на плановый сеанс связи, после чего была развернута поисковая операция.



Вчера мероприятия результатов не принесли, после чего поисковую операцию приостановили до наступления рассвета. После возобновления фрагменты обнаружили неподалеку от озера Синичкино, расположенного на расстоянии около 12,5 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. В МЧС по региону подтвердили, что остатки вертолета нашли в 12:05 по местному времени в лесу в окрестностях населенного пункта Чапаевка. По имеющимся данным, после жесткой посадки воздушное судно загорелось.



По факту ЧП следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Официального подтверждения гибели летчика и его пассажира пока не было. Однако "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщает об обнаружении останков двух человек.



Автор: Злата Богатова

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