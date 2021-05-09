Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо точное число погибших при спецоперации в Рио-де-Жанейро

9.5.2021 13:43

Фото: imag.one



Число жертв полицейской операции в бразильском Рио-де-Жанейро возросло до двадцати восьми человек, передает информационный портал G1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Большинство погибших при перестрелке в фавелах - члены преступной группировки.



Как пояснил осведомленный источник, в результате полицейской спецоперации, которая проводилась на севере Рио-де-Жанейро 6 мая, погибли двадцать восемь человек. Скончались трое подозреваемых, которые получили ранения во время оперативных мероприятий.



Ранее начальник полиции мегаполиса Аллан Турновски заявил о том, что как минимум девятнадцать погибших "уже имели криминальное прошлое". Представители правоохранительных органов также утверждают, что обычно преступники пытались скрыться. Однако в ходе этой операции злоумышленники не покидали свои позиции и "стреляли на поражение", намереваясь сохранять собственные позиции.



По официальным данным, после перестрелки в фавелах у членов преступной группировки изъяли 16 пистолетов, 6 винтовок, ружье и пистолет-пулемет, а также 12 гранат. Полицейские подчеркивают, что их действия были вынужденными - злоумышленники отказывались сложить оружие и представляли угрозу не только для силовиков, но и местного населения.



Вместе с тем, в СМИ распространились рассказы очевидцев, которые сообщали о том, как силовики застрелили мужчину, собиравшегося сдаться. Кроме того, полицейские без предупреждения врывались в дома, отмечали невольные свидетели происходившего.



Ранее в ООН отреагировали на события в Рио-де-Жанейро, назвав действия властей "ненужными и неблагоразумными" и потребовав провести независимое расследование. Правозащитная организация Amnesty International обратилась к мэру города Клаудио Кастро с призывом объяснить большое количество погибших во время спецоперации по поимке наркоторговцев.



Автор: Злата Богатова

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