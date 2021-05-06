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Названо число погибших во время протестов в Колумбии


6.5.2021 16:13
Названо число погибших во время протестов в КолумбииФото: deon.pl

За период с 28 апреля, когда в Боготе и других городах Колумбии начались массовые акции протеста, в стране погибли уже тридцать человек.

Ранения получили более 1,2 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба Международного института мира.

В ходе против налоговой реформы в Колумбии пропали без вести около девяноста человек, указывает организация. По данным института, среди погибших есть сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Боготе из-за манифестантов пришлось закрыть пункты диагностики и вакцинации от коронавируса, сообщил в своем Twitter глава столичного министерства здравоохранения Алехандро Гомес. Руководитель ведомства пояснил, что власти приняли решение приостановить деятельность пунктов после того, как была нарушена работа городского общественного транспорта.

Протестующие перекрыли большую часть автомобильных дорог Боготы, а также атаковали более двадцати полицейских участков. Мэр Боготы Клаудия Лопес, ранее уже попросившая правительство направить в город военных, подтвердила сведения о штурме Капитолия. Манифестанты пытались ворваться в здание, когда там проходило заседание представителей верхней и нижней палат Конгресса.

Как рассказал в своем Twitter сенатор Маурисио Торо, все участники заседания были экстренно эвакуированы, когда в здание Конгресса попытались проникнуть протестующие. По словам Лопес, манифестанты успели снести внешнее ограждение, но затем им преградили путь сотрудники специального полицейского подразделения. Мэр Боготы обратилась к конгрессменам с призывом как можно скорее начать диалог с протестующими, чтобы "остановить этот порочный круг".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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