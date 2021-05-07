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Власти Южной Каролины разрешили расстрел как один из видов смертной казни


7.5.2021 13:39
Власти Южной Каролины разрешили расстрел как один из видов смертной казниФото: vk.com

В качестве одного из видов смертной казни в американском штате Южная Каролина утвержден расстрел, сообщает Associated Press.

По данным агентства, этот способ будет использоваться теперь в качестве альтернативы смертельной инъекции и электрическому стулу.

Палата представителей штата приняла такое решение в связи с недостатком препаратов, которые используются для смертельных инъекций. Согласно обновленному законодательству, при отсутствии возможности сделать укол, приговоренный к смерти сам будет выбирать между двумя оставшимися способами.

В тюрьмах Южной Каролины сейчас содержатся тридцать семь заключенных, приговоренных к высшей мере. Трое из тех, кто осужден на смертную казнь, уже не могут подавать апелляции и точно будут казнены. Как отмечают законодатели, правила, связанные с введением еще одного вида смертной казни, могут быть оспорены в судебном порядке.

Соединенные Штаты до сих пор являются единственным демократическим государством Запада, где применяется смертная казнь. По данным официальной статистики, на федеральном уровне этот вид наказания не использовался на протяжении уже более семнадцати лет. Но на уровне штатов такие вердикты приводятся в исполнение регулярно.

Стоит отметить, что в течение последних лет в США начали возникать различные сложности с проведением т.н. смертельных инъекций.

Автор: Злата Богатова

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