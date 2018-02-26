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В США медики не смогли поставить осужденному смертельный укол


26.2.2018 16:16
В США медики не смогли поставить осужденному смертельный уколФото: vk.me

В Соединенных Штатах медики сорвали смертную казнь, не сумев ввести яд приговоренному к высшей мере.

Как передают американские СМИ, попытки сделать инъекцию продолжались в течение двух часов.

По данным издания Mirror, 61-летний Дойл Ли Хэмм, приговоренный к смертной казни, остался жив из-за неудачных попыток медиков ввести в его вены яд. Из-за слабых вен арестанту пришлось исколоть практически весь пах, голени и лодыжки, однако результата это не принесло.

Адвокат Хэмма, высказав обвинения в адрес руководства тюрьмы, потребовал перенести казнь. По словам юриста, его подзащитный был вынужден нестерпимую боль. С учетом его возраста и состояния здоровья, подорванного рядом хронических болезней, Хэмму вообще не стоило бы делать инъекцию, заявил адвокат. Дело в том, что у Хэмма практически не обнаруживаются вены - мужчина в течение долгих лет употреблял наркотики, а потом болел гепатитом и перенес онкологическое заболевание.

Преступление, за которое Хэмма приговорили к высшей мере, было совершено в 1987 году. Суд признал американца виновным в убийстве управляющего в мотеле Патрика Каннингема.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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