|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца
10:16
Фото: cafe.ba
В Соединенных Штатах впервые за период с 2003 года привели в исполнение смертный приговор, который был вынесен преступнику-афроамериканцу.
Мужчина ранее был осужден на федеральном уровне и ожидал казни в течение более чем двадцати лет, сообщает Associated Press (АР).
По данным агентства, темнокожего Кристофера Виалве признали виновным в двойном убийстве еще в 1999 году. Смертный приговор, вынесенный ему за расправу над парой, был исполнен в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана.
Адвокат арестанта ранее подчеркивала, что при вынесении приговора о высшей мере наказания, на суд повлияла "расовая принадлежность ее подзащитного".
Смертная казнь Кристофера Виалве стала уже седьмой с начала 2020 года. Как отмечает газета The Washington Post, федеральные власти Соединенных Штатов в последний раз исполняли приговор в 2003 году.
Ранее в Белоруссии вынесли смертный приговор за убийство ребенка. Брестский областной суд огласил решение по делу о гибели восьмимесячной девочки, в расправе над которой обвинялись 25-летняя мать и ее 47-летний приятель.
За последние двадцать лет в различных регионах Беларуси были казнены свыше четырехсот человек, преимущественно, признанные виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|