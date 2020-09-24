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В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца


10:16
В США впервые за 17 лет казнили афроамериканцаФото: cafe.ba

В Соединенных Штатах впервые за период с 2003 года привели в исполнение смертный приговор, который был вынесен преступнику-афроамериканцу.

Мужчина ранее был осужден на федеральном уровне и ожидал казни в течение более чем двадцати лет, сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, темнокожего Кристофера Виалве признали виновным в двойном убийстве еще в 1999 году. Смертный приговор, вынесенный ему за расправу над парой, был исполнен в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана.

Адвокат арестанта ранее подчеркивала, что при вынесении приговора о высшей мере наказания, на суд повлияла "расовая принадлежность ее подзащитного".

Смертная казнь Кристофера Виалве стала уже седьмой с начала 2020 года. Как отмечает газета The Washington Post, федеральные власти Соединенных Штатов в последний раз исполняли приговор в 2003 году.

Ранее в Белоруссии вынесли смертный приговор за убийство ребенка. Брестский областной суд огласил решение по делу о гибели восьмимесячной девочки, в расправе над которой обвинялись 25-летняя мать и ее 47-летний приятель.

За последние двадцать лет в различных регионах Беларуси были казнены свыше четырехсот человек, преимущественно, признанные виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Автор: Злата Богатова

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