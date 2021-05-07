|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Десятки пострадавших при обрушении метромоста остаются в больницах Мехико
7.5.2021 11:35
Фото: vsyako.net
В больницах мексиканской столицы остаются сорок человек, которые получили травмы в результате обрушения метромоста.
Более пятидесяти пострадавших после оказания помощи уже вернулись домой и восстанавливают здоровье в амбулаторных условиях.
Как сообщается на специальном сайте, который был создан властями Мехико после ЧП, в больницах города сейчас находятся сорок пострадавших. 52 пациента, получившие травмы при аварии на метромосте, уже выписаны. Пять человек числятся пропавшими без вести, экстренные службы ведут их поиски.
Ранее в администрации Мехико назвали возможную причину аварии, унесшей жизни двадцати пяти человек. Предположительно, конструкция сооружения могла иметь некий дефект. Об этом в интервью каналу Televisa заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева.
По словам Эстевы, возможно, проблема была связана с металлическими балками, в состав которых входили элементы из бетона. Они располагались в верхней части объекта. Более точные выводы должны озвучить в будущем следственные органы и эксперты норвежской компании DNV, с которым уже заключили соответствующий договор, пояснил представитель столичных властей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|