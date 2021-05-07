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Десятки пострадавших при обрушении метромоста остаются в больницах Мехико


7.5.2021 11:35
Десятки пострадавших при обрушении метромоста остаются в больницах МехикоФото: vsyako.net

В больницах мексиканской столицы остаются сорок человек, которые получили травмы в результате обрушения метромоста.

Более пятидесяти пострадавших после оказания помощи уже вернулись домой и восстанавливают здоровье в амбулаторных условиях.

Как сообщается на специальном сайте, который был создан властями Мехико после ЧП, в больницах города сейчас находятся сорок пострадавших. 52 пациента, получившие травмы при аварии на метромосте, уже выписаны. Пять человек числятся пропавшими без вести, экстренные службы ведут их поиски.

Ранее в администрации Мехико назвали возможную причину аварии, унесшей жизни двадцати пяти человек. Предположительно, конструкция сооружения могла иметь некий дефект. Об этом в интервью каналу Televisa заявил глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева.

По словам Эстевы, возможно, проблема была связана с металлическими балками, в состав которых входили элементы из бетона. Они располагались в верхней части объекта. Более точные выводы должны озвучить в будущем следственные органы и эксперты норвежской компании DNV, с которым уже заключили соответствующий договор, пояснил представитель столичных властей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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