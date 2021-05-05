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В Мехико при обрушении метромоста погибли 25 человек
5.5.2021 15:37
Фото: vsyako.net
До двадцати пяти человек возросло число жертв крупной аварии в Мехико.
Список погибших при обрушении метромоста опубликован в официальном твиттере прокуратуры мексиканской столицы.
По данным надзорного ведомства, большинство жертв ЧП - мужчины. Среди погибших есть тринадцатилетний мальчик. К настоящему времени все останки уже опознаны и переданы родственникам, отмечается в сообщении прокуратуры.
Ранее власти города подтвердили сведения о двадцати трех погибших. После случившегося в Мексике объявили трехдневный национальный траур.
Авария случилась накануне, 4 мая, неподалеку от станции Olivos. По официальным данным, поздним вечером там произошло обрушение метромоста, который располагался над проезжей частью проспекта. В этот момент по нему проходил поезд. Состав расцепился, после чего некоторые вагоны упали с высоты около десяти метров, а другие повисли.
Работу спасателей существенно осложнял высокий риск нового обрушения, поэтому мероприятия приходилось не раз прерывать, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление властей Мехико.
Сведений о том, что могло стать причиной трагического происшествия, из официальных источников пока не поступало. Проводится расследование. Эксплуатация линии, на которой произошла авария, прекращена на неопределенный период.
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