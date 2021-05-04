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В Индии снова зафиксирован антирекорд суточной смертности из-за коронавируса
11:32
Фото: vk.com
За минувшие сутки в Индии скончались еще 3 780 пациентов с подтвержденным коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и благосостояния семьи этого государства.
Общее количество летальных исходов в стране за период с начала пандемии составляет 226 188 человек.
Уровень смертности среди пациентов с COVID-19 снова оказался рекордным, отмечается на официальном сайте ведомства. Предыдущий индийские медики зарегистрировали 2 мая, когда за сутки умерло 3 689 человек.
За минувший день в стране выявили еще 382 315 зараженных. Всего же в стране было зафиксировано 20 665 148 носителей коронавируса.
Эпидемиологическая обстановка в Индии начала существенно осложняться еще в середине апреля, когда ежесуточно начали регистрировать более 300 тыс. новых случаев заражения. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о "коронавирусном шторме", потрясшем страну.
28 апреля Россия направила в Индию два спецборта МЧС, которые доставили свыше 22 тонн лекарств, оборудования и различных медицинских изделий.
Ранее Бразилию, власти которой также еще не взяли заболевание под контроль, назвали гигантской лабораторией по выведению новых штаммов COVID-19.
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