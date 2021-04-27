Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия направила в Индию два самолета с гуманитарным грузом

20:11

Фото: sm-news.ru



Второй самолет МЧС России вылетел в Индию с гуманитарным грузом из подмосковного Жуковского.



Как указано в сообщении на сайте аэропорта, воздушное судно Ил-76 вылетело около 19:30 мск.



Первый самолет отправился в Индию чуть ранее - в 15:52. В общей сложности в страну из России предполагается доставить свыше 22 тонн лекарств, оборудования и различных медицинских изделий.



Перед отправкой груза глава РФ Владимир Путин проинформировал индийского премьера Нарендру Моди о решении Москвы предоставить его государству экстренную гуманитарную помощь.



Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о "коронавирусном шторме", потрясшем страну. По его словам, жителям Индии сейчас остро необходима вакцинация от COVID-19. Страна в последние дни лидирует по темпам прироста числа зараженных.



Представители Нью-Дели уже обратились к Европейскому союзу с просьбой об оказании помощи, после чего готовность оказать поддержку выразили Германия и Франция. Предполагается, что подобное решение в скором времени может принять и Швеция.



За прошлые сутки в Индии зарегистрировали еще более 360 тыс. случаев заражения коронавирусом, т.е. в стране опять зафиксировали мировой рекорд. По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, за период с начала пандемии в стране COVID-19 выявили уже у почти 18 млн человек.



Автор: Злата Богатова

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