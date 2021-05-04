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В Бурятии из-под лавины извлекли тела еще двух погибших туристов
4.5.2021 17:31
Фото: hotrs.su
Сотрудники МЧС обнаружили останки двух погибших туристов, которые попали под лавину в горах Тункинского района Бурятии, передает агентство "Интерфакс".
Одного человека самостоятельно обнаружили его товарищи еще до прибытия спасателей.
Как сообщили в республиканском Главном управлении МЧС России, к настоящему времени поисковые мероприятия окончены.
ЧП случилось накануне, 3 мая на перевале Горелова, в районе русла реки Белый Иркут. Группа из пяти туристов приехала в регион из города Зеленогорск Красноярского края, чтобы совершить восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. После схода лавины самостоятельно выбраться из-под снежных завалов смогли лишь двое мужчин.
Выжившие уже доставлены в Иркутск на борту вертолета МЧС. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. В ведомстве пояснили, что туристы регистрировали свой маршрут в установленном порядке.
Ранее стало известно о ЧП в Алтайском крае, где погибла туристка. Трагический инцидент произошел, когда пятнадцать человек сплавлялись по реке Песчаная. В минувшие выходные там опрокинулись катамаран и рафт. До берега добрались все, кроме погибшей женщины. Тело было найдено прибывшими к месту ЧП спасателями.
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