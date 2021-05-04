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Женская сеть myJulia.ru
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В Алтайском крае при сплаве погибла туристка
4.5.2021 13:25
Фото: smi2.net
Женщина погибла в результате опрокидывания катамарана и рафта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
ЧП случилось во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае в минувшие выходные.
По данным ведомства, после опрокидывания рафта и катамарана до берега сумели добраться все, кроме одной туристки. В общей сложности в группу входили пятнадцать человек, прибывшие в регион из Новосибирской области. Перед сплавом они не регистрировали свой маршрут в МЧС.
Направленные к месту происшествия спасатели доставили потерпевших в населенный пункт Солоновка. Одновременно на реке были начаты поиски погибшей женщины. В мероприятиях было задействовано тридцать пять человек, привлекалось тринадцать единиц техники. В результате тело туристки нашли и извлекли из воды.
Ранее в Бурятии пять туристов попали под лавину.
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