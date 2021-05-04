|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительницу Пермского края обвиняют в убийстве пенсионеров
4.5.2021 15:18
Фото: kam24.ru
Следственные органы Пермского края в связи с убийством семейной пары возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Кунгур.
Девушка задержана, суд вынес решение об ее аресте.
Жертвами преступления стали мужчина и женщина, 1952 и 1951 годов рождения соответственно. Супруги скончались от многочисленных ножевых ранений. Как указано на сайте регионального СУ СКР, мотивом жестокой расправы могла стать личная неприязнь.
По версии следствия, к гибели супругов может оказаться причастной их 23-летняя родственница. Девушка, проживавшая в той же квартире, задержана. Ей уже предъявили обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
В сообщении СУ СКР уточняется, что обвиняемая вскоре после задержания начала давать признательные показания. Они были подтверждены в ходе следственного эксперимента, который проводился на месте преступления.
Ранее в Приморье был задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка. Останки юноши, задушенного цепью, были найдены в городе Большой Камень, в бессточном водоеме прежнего русла реки Сахарная.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|