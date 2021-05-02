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В Приморье задержан подозреваемый в убийстве подростка
2.5.2021 10:34
Фото: vk.com
Останки 15-летнего подростка, задушенного цепью, были найдены в городе Большой Камень, сообщают российские СМИ со ссылкой на полицию Приморского края. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве юноши.
В городе Большой Камень Приморского края возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения останков 15-летнего подростка. Тело юноши нашли накануне, 1 мая, в бессточном водоеме прежнего русла реки Сахарная. ЧП случилось в 1,5 км от дома по улице Чкалова, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 35-летний местный житель. Мужчина уже начал давать признательные показания. По его словам, причиной расправы стал давний конфликт. Задержанный пояснил, что связал юношу, в потом задушил. Труп жертвы он затем сбросил в водоем.
Ранее стало известно о задержании жительницы Владивостока по подозрению в причастности к убийству ее мужа и двух малолетних детей. ЧП случилось 29 апреля в одном из домов по улице Толстого, где были найдены останки главы семейства и двух пятилетних близнецов. По данным СМИ, после гибели родственников женщина направилась в кинотеатр, где и была задержана.
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