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В Душанбе назвали число жертв конфликта на границе с Киргизией


4.5.2021 14:09
В Душанбе назвали число жертв конфликта на границе с КиргизиейФото: daynews.kz

Жертвами вооруженного конфликта на границе с Киргизией стали девятнадцать граждан Таджикистана, сообщает информационное агентство "Азия-Плюс".

Данные предоставил источник в администрации Согдийской области страны.

Как стало известно, пятнадцать погибших были зарегистрированы в Исфаре, еще четверо — на территории Гафуровског района. Девять из них являются пограничниками, остальные — гражданскими лицами.

Источник также отметил, что в период конфликта и последующие дни в медицинские учреждения были доставлены 88 человек с ранениями и травмами. Собеседник агентства допустил, что в действительности пострадавших может оказаться больше. Он пояснил, что приводит сведения лишь о тех, кому потребовалась госпитализация. Известно, что врачи после оказания помощи отпустили домой уже около половины пострадавших.

Официальные источники пока еще не предоставили сведений о точном количестве погибших и пострадавших на границе с Киргизией. Информацию о небольшом числе жертв, которая появилась в прессе, в МВД страны объяснили тем, что таджикская сторона, в отличие от киргизов, находилась в оборонительных позициях. Соответствующее пояснение в интервью порталу "Азия-Плюс" ранее дал начальник управления спецподразделений МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзода.

Автор: Злата Богатова

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