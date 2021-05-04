|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Душанбе назвали число жертв конфликта на границе с Киргизией
4.5.2021 14:09
Фото: daynews.kz
Жертвами вооруженного конфликта на границе с Киргизией стали девятнадцать граждан Таджикистана, сообщает информационное агентство "Азия-Плюс".
Данные предоставил источник в администрации Согдийской области страны.
Как стало известно, пятнадцать погибших были зарегистрированы в Исфаре, еще четверо — на территории Гафуровског района. Девять из них являются пограничниками, остальные — гражданскими лицами.
Источник также отметил, что в период конфликта и последующие дни в медицинские учреждения были доставлены 88 человек с ранениями и травмами. Собеседник агентства допустил, что в действительности пострадавших может оказаться больше. Он пояснил, что приводит сведения лишь о тех, кому потребовалась госпитализация. Известно, что врачи после оказания помощи отпустили домой уже около половины пострадавших.
Официальные источники пока еще не предоставили сведений о точном количестве погибших и пострадавших на границе с Киргизией. Информацию о небольшом числе жертв, которая появилась в прессе, в МВД страны объяснили тем, что таджикская сторона, в отличие от киргизов, находилась в оборонительных позициях. Соответствующее пояснение в интервью порталу "Азия-Плюс" ранее дал начальник управления спецподразделений МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|