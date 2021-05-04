Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Душанбе назвали число жертв конфликта на границе с Киргизией

4.5.2021 14:09

Фото: daynews.kz



Жертвами вооруженного конфликта на границе с Киргизией стали девятнадцать граждан Таджикистана, сообщает информационное агентство "Азия-Плюс".



Данные предоставил источник в администрации Согдийской области страны.



Как стало известно, пятнадцать погибших были зарегистрированы в Исфаре, еще четверо — на территории Гафуровског района. Девять из них являются пограничниками, остальные — гражданскими лицами.



Источник также отметил, что в период конфликта и последующие дни в медицинские учреждения были доставлены 88 человек с ранениями и травмами. Собеседник агентства допустил, что в действительности пострадавших может оказаться больше. Он пояснил, что приводит сведения лишь о тех, кому потребовалась госпитализация. Известно, что врачи после оказания помощи отпустили домой уже около половины пострадавших.



Официальные источники пока еще не предоставили сведений о точном количестве погибших и пострадавших на границе с Киргизией. Информацию о небольшом числе жертв, которая появилась в прессе, в МВД страны объяснили тем, что таджикская сторона, в отличие от киргизов, находилась в оборонительных позициях. Соответствующее пояснение в интервью порталу "Азия-Плюс" ранее дал начальник управления спецподразделений МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзода.



Автор: Злата Богатова

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