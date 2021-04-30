Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных сел

12:45

Фото: akipress.org



С приграничных территорий к настоящему времени эвакуировано 27 358 человек, заявила первый заместитель министра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова.



Представительница ведомства заверила, что сограждане получают всестороннюю помощь.



Как пояснила Ализа Солтонбекова, с эвакуированными жителями приграничных районов работают психологи. В любой момент люди могут получить помощь медиков. Замминистра также добавила, что сейчас продолжает вывоз граждан Киргизии из населенных пунктов Арка, Ак-Татыр, Жаны-Жер, Кулунду и Самаркандек.



По данным киргизских властей, сегодня таджикские военные подвергли обстрелу ряд селений, расположенных у границы. После этого было принято решение о начале немедленной эвакуации местного населения.



В Таджикистане сведения об обстреле села Арка опровергают. По данным официального Душанбе, информация киргизской стороны не соответствует действительности. Вся военная техника в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями остается на исходных позициях, заявили представители ВС страны.



Как сообщил ранее глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам встречи с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым, конфликт на границе будет урегулирован до вечера 30 апреля.



Накануне полномочный представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил о том, что стороны приграничного конфликта отвели военную технику с огневых позиций. По данным портала 24.kg, перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана полностью прекратилась, однако ситуация еще не полностью стабилизировалась.



По словам Суваналиева, таджикские бульдозеры убрали из населенного пункта Арка в Лейлекском районе, где были разрушены несколько жилых строений. При этом представитель Бишкека назвал последствия инцидента очень серьезными.



Ранее в киргизских СМИ также появились сообщения о похищении главы села Интернационал в Баткенской области, которого взяли в заложники представители Таджикистана. Мырзабека Жумабаева захватили, когда он пытался забрать тела двух земляков, погибших при штурме населенного пункта. После этого таджикские военные вывезли его на территорию своей страны.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 170

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:12 Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым

Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым 30.4.2021 20:47 ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млн

ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млн 30.4.2021 18:02 В Шотландии нашли «потерянное звено» эволюции

В Шотландии нашли «потерянное звено» эволюции 30.4.2021 16:03 В Турции одобрили применение «Спутника V»

В Турции одобрили применение «Спутника V» 30.4.2021 15:49 Найдена первая в мире мумия беременной женщины