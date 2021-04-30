ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек
Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым
Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым
В МИД Швеции вызывают посла России
В МИД Швеции вызывают посла России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД Швеции вызывают посла РоссииВ МИД Швеции вызывают посла России
Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелымСостояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым
Плющенко и Трусова не стали продлевать контрактПлющенко и Трусова не стали продлевать контракт
Власти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных селВласти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных сел
ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млнВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млн

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных сел


12:45
Власти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных селФото: akipress.org

С приграничных территорий к настоящему времени эвакуировано 27 358 человек, заявила первый заместитель министра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова.

Представительница ведомства заверила, что сограждане получают всестороннюю помощь.

Как пояснила Ализа Солтонбекова, с эвакуированными жителями приграничных районов работают психологи. В любой момент люди могут получить помощь медиков. Замминистра также добавила, что сейчас продолжает вывоз граждан Киргизии из населенных пунктов Арка, Ак-Татыр, Жаны-Жер, Кулунду и Самаркандек.

По данным киргизских властей, сегодня таджикские военные подвергли обстрелу ряд селений, расположенных у границы. После этого было принято решение о начале немедленной эвакуации местного населения.

В Таджикистане сведения об обстреле села Арка опровергают. По данным официального Душанбе, информация киргизской стороны не соответствует действительности. Вся военная техника в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями остается на исходных позициях, заявили представители ВС страны.

Как сообщил ранее глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам встречи с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым, конфликт на границе будет урегулирован до вечера 30 апреля.

Накануне полномочный представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил о том, что стороны приграничного конфликта отвели военную технику с огневых позиций. По данным портала 24.kg, перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана полностью прекратилась, однако ситуация еще не полностью стабилизировалась.

По словам Суваналиева, таджикские бульдозеры убрали из населенного пункта Арка в Лейлекском районе, где были разрушены несколько жилых строений. При этом представитель Бишкека назвал последствия инцидента очень серьезными.

Ранее в киргизских СМИ также появились сообщения о похищении главы села Интернационал в Баткенской области, которого взяли в заложники представители Таджикистана. Мырзабека Жумабаева захватили, когда он пытался забрать тела двух земляков, погибших при штурме населенного пункта. После этого таджикские военные вывезли его на территорию своей страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли шесть детейНа Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли шесть детей
В Сомали идет перестрелка у дворца президентаВ Сомали идет перестрелка у дворца президента
Премьер Армении заявил, что подает в отставкуПремьер Армении заявил, что подает в отставку
Президента Чехии обвинили в госизмене после заявления о ВрбетицеПрезидента Чехии обвинили в госизмене после заявления о Врбетице
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с ПутинымЗеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru