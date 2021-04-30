Новости шоу-бизнеса

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Власти Киргизии эвакуировали 27 тыс. жителей приграничных сел
12:45
Фото: akipress.org
С приграничных территорий к настоящему времени эвакуировано 27 358 человек, заявила первый заместитель министра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова.
Представительница ведомства заверила, что сограждане получают всестороннюю помощь.
Как пояснила Ализа Солтонбекова, с эвакуированными жителями приграничных районов работают психологи. В любой момент люди могут получить помощь медиков. Замминистра также добавила, что сейчас продолжает вывоз граждан Киргизии из населенных пунктов Арка, Ак-Татыр, Жаны-Жер, Кулунду и Самаркандек.
По данным киргизских властей, сегодня таджикские военные подвергли обстрелу ряд селений, расположенных у границы. После этого было принято решение о начале немедленной эвакуации местного населения.
В Таджикистане сведения об обстреле села Арка опровергают. По данным официального Душанбе, информация киргизской стороны не соответствует действительности. Вся военная техника в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями остается на исходных позициях, заявили представители ВС страны.
Как сообщил ранее глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам встречи с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым, конфликт на границе будет урегулирован до вечера 30 апреля.
Накануне полномочный представитель киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил о том, что стороны приграничного конфликта отвели военную технику с огневых позиций. По данным портала 24.kg, перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана полностью прекратилась, однако ситуация еще не полностью стабилизировалась.
По словам Суваналиева, таджикские бульдозеры убрали из населенного пункта Арка в Лейлекском районе, где были разрушены несколько жилых строений. При этом представитель Бишкека назвал последствия инцидента очень серьезными.
Ранее в киргизских СМИ также появились сообщения о похищении главы села Интернационал в Баткенской области, которого взяли в заложники представители Таджикистана. Мырзабека Жумабаева захватили, когда он пытался забрать тела двух земляков, погибших при штурме населенного пункта. После этого таджикские военные вывезли его на территорию своей страны.
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