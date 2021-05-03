Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшие при восхождении на Эльбрус гид и туристка найдены погибшими

3.5.2021 13:08

Фото: vk.com



На северном склоне Эльбруса найдены тела пропавших ранее двух человек - девушки и гида, рассказали представители Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.



Операция продолжалась с 23 апреля, передает агентство "Интерфакс".



Как сообщил журналистам представитель спасотряда, тела двух человек нашли на высоте 5,4 тыс. метров над уровнем моря. Для спуска останков вниз предполагается привлечь авиацию МЧС России.



Группа из двух человек, состоящая из гида и молодой туристки, ранее была зарегистрирована с указанием маршрута. В качестве контрольного времени возвращения указывалось 21 апреля, но связь с альпинистами была потеряна за четыре дня до этого.



По данным спасателей, в последний раз девушка созванивалась со своим отцом 17 апреля. Она пояснила, что находится уже в 200 метрах от вершины Эльбруса. Однако по причине ухудшившейся погоды туристка с гидом были вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку".



Активные поиски были начаты спасателями 23 апреля. Пропавших искали одновременно с двух сторон - на северном склоне горы от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.



Ранее стало известно о гибели туристки, пытавшейся совершить прыжок на альпинистских веревках со скал в Чегемском ущелье. По данным правоохранителей, которые сейчас проводят проверку по факту ЧП, работавшие с туристами сотрудники аттракциона неправильно рассчитали длину веревки. В результате девушка во время прыжка ударилась о скалы и получила смертельные травмы.



Автор: Злата Богатова

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