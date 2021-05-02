Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В КБР на аттракционе по роупджампингу погибла туристка

2.5.2021 16:11

Фото: advi.club



В горах Кабардино-Балкарии получила смертельные ранения девушка, пытавшаяся совершить прыжок на альпинистских веревках со скал, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей СУ СКР по региону сообщается, что трагедия случилась в Чегемском ущелье накануне, 1 мая.



По факту ЧП, зафиксированного на аттракционе по роупджампингу, сейчас проводится доследственная проверка. В зависимости от ее результатов позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве.



В ходе начатого разбирательства выяснилось, что сигнал о гибели девушки поступил в экстренные службы около 15 часов по местному времени. Предположительно, работавшие с туристами сотрудники аттракциона неправильно рассчитали длину веревки. В результате девушка, совершавшая прыжок, ударилась о скалы и получила смертельные травмы.



Ранее в Приморье Хасанский районный суд приговорил к условному сроку работника водного аттракциона, который оказался фигурантом уголовного дела о гибели двух отдыхающих. Пара скончалась после падения в море с парашюта.



В процессе расследования мужчина полностью признал свою вину по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Условное наказание в виде трех лет было назначено с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в частности, выплаты родственникам погибших компенсации в размере 500 тыс. рублей.



Автор: Злата Богатова

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