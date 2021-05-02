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В КБР на аттракционе по роупджампингу погибла туристка
2.5.2021 16:11
Фото: advi.club
В горах Кабардино-Балкарии получила смертельные ранения девушка, пытавшаяся совершить прыжок на альпинистских веревках со скал, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей СУ СКР по региону сообщается, что трагедия случилась в Чегемском ущелье накануне, 1 мая.
По факту ЧП, зафиксированного на аттракционе по роупджампингу, сейчас проводится доследственная проверка. В зависимости от ее результатов позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что сигнал о гибели девушки поступил в экстренные службы около 15 часов по местному времени. Предположительно, работавшие с туристами сотрудники аттракциона неправильно рассчитали длину веревки. В результате девушка, совершавшая прыжок, ударилась о скалы и получила смертельные травмы.
Ранее в Приморье Хасанский районный суд приговорил к условному сроку работника водного аттракциона, который оказался фигурантом уголовного дела о гибели двух отдыхающих. Пара скончалась после падения в море с парашюта.
В процессе расследования мужчина полностью признал свою вину по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Условное наказание в виде трех лет было назначено с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в частности, выплаты родственникам погибших компенсации в размере 500 тыс. рублей.
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