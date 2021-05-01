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Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП на Ставрополье
17:26
Фото: happylady24.ru
Суд вынес решение об аресте водителя легковой машины, которая участвовала в ДТП с гибелью детей на Ставрополье.
Предполагаемый виновник аварии останется под стражей до 30 июня, передает ТАСС.
Ленинский районный суд города Ставрополя санкционировал арест водителя легкового автомобиля, действия которого могли стать причиной крупного ДТП, где погибли дети. Мужчина взят под стражу на срок до 30 июня.
В ходе заседания по избранию меры пресечения представитель СКР пояснил, что обвинение подозреваемому пока еще не предъявлено, т.к. продолжаются следственные действия. Предполагаемый виновник ДТП заявил, что признает свою вину и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Он также обратился к суду с просьбой о домашнем аресте. В аварии мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, практически не пострадал.
Трагедия, жертвами которой стали пять девочек 12-13 лет, случилась на территории Грачевского округа Ставропольского края в последний день апреля. Юные баскетболистки направлялись на соревнования в Черкесск. После ЧП турнир было решено отменить. Девять человек остаются в больницах. Состояние шести девочек, ранее доставленных в Ставрополь, врачи оценивают как тяжелое. Предполагается, что пациенток переведут на лечение в Москву.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 пытался пойти на обгон. Легковая машина оказалась на встречной полосе и по касательной задела КамАЗ. В результате многотонный грузовик опрокинулся прямо на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились дети.
В ходе продолжающегося расследования также устанавливается, почему дети направлялись на соревнования в микроавтобусе, который не был предназначен для таких поездок. По данным региональных СМИ со ссылкой на Ространснадзор, водитель не имел путевого листа на перевозку детей, а перевозчик не обладает соответствующей лицензией. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что конструкция автомобиля была изменена без предварительного согласования.
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