Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Черкесске отменили турнир, по дороге на который погибли баскетболистки из Волгограда

30.4.2021 21:16

Фото: smi2.net



Дети, попавшие в ДТП на Ставрополье, направлялись на турнир по баскетболу, который должен был проводиться в Черкесске.



После трагического происшествия власти Карачаево-Черкесии приняли решение отменить соревнования.



Как сообщил в своем инстраграме глава КЧР Рашид Темрезов, все участники турнира отнеслись с пониманием к решению администрации региона. Руководитель Карачаево-Черкесии выразил соболезнования родным и близким погибших детей.



Темрезов также заявил, что Карачаево-Черкесия готова оказать помощь и поддержку семьям юных спортсменок, которые направлялись на турнир в их регион.



По уточненной информации, жертвами крупной аварии стали четыре спортсменки и племянница водителя. Девять детей пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Решается вопрос о транспортировке девочек в одну из больниц Ставрополя.



Первоначально сообщалось о шести погибших, но прибывшим на место происшествия медикам удалось реанимировать одну из девочек. Подростка, которого сочли, погибшим, доставили в больницу. Врачи продолжают борьбу за жизнь юной пациентки.



Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов, комментируя случившееся, заявил о том, что виновником столкновения может быть водитель автомобиля ВАЗ-2109. Установлено, что мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения, пытаясь совершить рискованный маневр.



Водитель спровоцировал аварийную ситуацию, когда допустил первое касательное столкновение с автомашиной DAF. После этого многотонная машина рухнула на микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились дети, пояснил Сафонов.



По данным агентства "Интерфакс", погибшим волгоградским баскетболисткам было по 12-13 лет. Всего в автобусе в момент ЧП ехали 19 человек, включая четырех взрослых. Кроме тринадцати спортсменок и их тренера там находились двое водителей, а также сестра одного из мужчин и две ее дочери.



Автор: Злата Богатова

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