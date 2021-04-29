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На Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли шесть детей


18:21
На Ставрополье при столкновении автобуса и грузовика погибли шесть детейФото: ya62.ru

В Ставропольском крае шесть детей погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля.

Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД, трагедия случилась, когда юные спортсмены ехали на соревнования в Черкесск.

По данным агентства "Интерфакс", грузовик опрокинулся на повороте, придавив микроавтобус с детьми. Обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняют специалисты.

ДТП случилось неподалеку от хутора Ямки Грачевского округа Ставрополья. Как сообщили представители краевого УГИБДД, примерно в 16:40 на 535-м км трассы Р-216 "Астрахань - Ставрополь" произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109, автобуса Mercedes-Benz Sprinter и КамАЗа.

В микроавтобусе в тот момент находились юные спортсмены из Волгограда, которые в сопровождении четырех взрослых ехали на соревнования в Черкесск. В общей сложности там было четырнадцать детей, шесть из которых получили смертельные травмы. Остальные ребята госпитализированы.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, медики смогли реанимировать одного из детей, которого считали погибшим. Представители Грачевской райбольницы, куда доставляют пострадавших, отметили, что в реанимацию поступили шесть пациентов. Двое - в тяжелом состоянии.

На вид пострадавшим ребятам 12-15 лет, отметили медики. Среди тех, кто был госпитализирован с травмами - трое взрослых и тринадцать детей и подростков, рассказали в больнице. По данным местных медиков, жертвами ДТП стали четверо детей.

Администрация Грачевского района уже подготовила в местной школе пункт временного размещения для пострадавших. Людям оказывают помощь.

Автор: Злата Богатова

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