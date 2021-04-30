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Состояние шести пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье остается тяжелым
14:12
Фото: vk.com
Состояние трех пострадавших в крупной дорожной аварии, случившейся накануне на Ставрополье, оценивается медиками как крайне тяжелое, заявил главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог региона Михаил Анненков.
По уточненным данным, жертвами ДТП стали пять детей возраста 12-13 лет.
Как рассказал журналистам Михаил Анненков, состояние трех пациенток остается крайней тяжелым, еще троих - как тяжелое. Две девочки, пострадавшие в ДТП, получили травмы средней степени тяжести, рассказал врач.
Смертельная авария произошла накануне, 30 апреля, примерно в 16:40 на 535-м км дороги Р-216 "Астрахань - Ставрополь". По данным регионального УГИБДД, столкнулись автомобили ВАЗ-2109, КамАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший группу детей из Волгограда. Юные спортсмены в сопровождении четырех взрослых направлялись в Черкесск на соревнования.
Первоначально власти сообщали о шести погибших. Позднее было уточнено, что в результате ЧП погибли пять девочек возраста 12-13 лет. Всего же в микроавтобусе в момент аварии находилось четырнадцать детей.
Правоохранительные органы после случившегося возбудили уголовные дела по целому ряду статей, в том числе, о нарушениях ПДД, повлекшего по неосторожности гибель двух и более человек, и по факту оказания небезопасных услуг.
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