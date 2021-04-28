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В Приморье вынесли приговор по делу о гибели двух отдыхающих, упавших в море с парашюта
28.4.2021 21:53
Фото: nikolaev.ua
Суд приговорил к условному сроку работника водного аттракциона, который оказался фигурантом уголовного дела о гибели двух отдыхающих. Пара скончалась после падения в море с парашюта.
Вердикт вынес Хасанский районный суд Приморского края, передают российские СМИ.
Как стало известно, в процессе расследования фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Работник водного аттракциона обвинялся по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Условное наказание в виде трех лет было назначено с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в частности, выплаты родственникам погибших компенсации в размере 500 тыс. рублей.
ЧП случилось летом 2018 года, когда с большой высоты в море упали мужчина и женщина. Работник аттракциона после этого пытался оказать пострадавшим помощь. Вытащив их из воды, мужчина смог на лодке доставить их на берег. Но пострадавшие получили смертельные ранения и вскоре умерли.
В ходе расследования было установлено, что причиной трагического происшествия послужило отсутствие фиксации страховочного жилета и подвесной системе парашюта, на котором пара совершала полет.
Ранее Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение по уголовному делу об убийстве подростка, погибшего 18 лет назад. Оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительному лишению свободы. Преступление было совершено в середине января 2003 года, когда 17-летнего сына бизнесмена обманом заманили в дом, чтобы затем потребовать выкуп у состоятельной семьи.
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