Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье вынесли приговор по делу о гибели двух отдыхающих, упавших в море с парашюта

28.4.2021 21:53

Фото: nikolaev.ua



Суд приговорил к условному сроку работника водного аттракциона, который оказался фигурантом уголовного дела о гибели двух отдыхающих. Пара скончалась после падения в море с парашюта.



Вердикт вынес Хасанский районный суд Приморского края, передают российские СМИ.



Как стало известно, в процессе расследования фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Работник водного аттракциона обвинялся по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Условное наказание в виде трех лет было назначено с учетом ряда смягчающих обстоятельств, в частности, выплаты родственникам погибших компенсации в размере 500 тыс. рублей.



ЧП случилось летом 2018 года, когда с большой высоты в море упали мужчина и женщина. Работник аттракциона после этого пытался оказать пострадавшим помощь. Вытащив их из воды, мужчина смог на лодке доставить их на берег. Но пострадавшие получили смертельные ранения и вскоре умерли.



В ходе расследования было установлено, что причиной трагического происшествия послужило отсутствие фиксации страховочного жилета и подвесной системе парашюта, на котором пара совершала полет.



Ранее Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение по уголовному делу об убийстве подростка, погибшего 18 лет назад. Оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительному лишению свободы. Преступление было совершено в середине января 2003 года, когда 17-летнего сына бизнесмена обманом заманили в дом, чтобы затем потребовать выкуп у состоятельной семьи.



Автор: Злата Богатова

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