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Под Мурманском три рыбака погибли во время шторма
2.5.2021 15:14
Фото: radar24.info
В Мурманской области рыбаки, вышедшие на промысел, попали в шторм, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного СУ СКР на транспорте уточняется, что трагедия случилась в районе губы Орловка.
В ходе начатой проверки было установлено, что на промысел отправились в общей сложности четыре лодки. В каждой из них в тот момент находилось по двое рыбаков. После того, как начался шторм, спастись успели лишь два человека.
По данным СКР, двое мужчин стали жертвами непогоды. Поиски остальных рыбаков сейчас активно продолжаются.
Ранее стало известно о начале поисково-спасательной операции у побережья Сахалина. Как информировала пресс-служба главка МЧС по региону, трое мужчин пропали еще в конце апреля. Они вышли в море неподалеку от населенного пункта Пильво (Смирныховский район) и направились на север.
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