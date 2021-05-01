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Трех человек ищут у побережья Сахалина
1.5.2021 19:26
Фото: smi2.net
Спасатели приступили к поискам трех мужчин, которые пропали у берегов Сахалина, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, люди вышли в море в районе населенного пункта Пильво (Смирныховский район).
Как стало известно, трое мужчин вышли на лодке в море еще 27 апреля. Направившись на север, они пропали, после чего поступил сигнал в экстренные службы.
Представители МЧС пояснили, что в субботу в Смирныховский район выдвинулись спасатели из Южно-Сахалинска. В операции будут участвовать пятеро сотрудников Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ им. В. Полякова, указано в сообщении ведомства.
Ранее в акватории острова Кунашир (Южные Курилы, Сахалинская область) велись поиски рыбака-любителя, который был смыт волной со скалистого берега. Сигнал о ЧП поступил в единую диспетчерскую службу Южно-Курильского района 11 апреля. Мужчина 1977 г.р. рыбачил неподалеку от мыса Столбчатый, который расположен на расстоянии около 15 км от города Южно-Курильска.
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