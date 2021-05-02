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В Башкирии три человека погибли при опрокидывании машины
2.5.2021 13:11
Фото: kapital.kz
В Абзелиловском районе Башкирии три человека погибли в результате дорожной аварии, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.
Смертельное ДТП случилось ранним утром на трассе.
Как стало известно, авария зафиксирована на 3 километре дороги Аскарово-Халилово. По предварительным данным, 21-летний местный житель управлял автомашиной Daewoo Nexia, допустив съезд с трассы с последующим переворачиванием. При опрокидывании транспортного средства погибли все, кто находился в машине - водитель и двое его пассажиров, мужчины, 40 и 24 лет. Они скончались на месте от полученных ранений.
Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств и причин дорожного происшествия.
Ранее стало известно о трагедии на Ставрополье, где при столкновении автобуса и грузовика погибли пять юных спортсменок. Первоначально сообщалось о шести жертвах, но одну из девочек врачам удалось реанимировать.
ДТП случилось неподалеку от хутора Ямки Грачевского округа 30 апреля. Как сообщили представители краевого УГИБДД, примерно в 16:40 на 535-м км трассы Р-216 "Астрахань - Ставрополь" произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2109, автобуса Mercedes-Benz Sprinter и КамАЗа. Предположительно, водитель легковушки нарушил ПДД и спровоцировал падение грузовика на микроавтобус с детьми.
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