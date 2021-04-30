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На Землю вернулся корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами
11:06
Фото: wp-club.ru
Успешно возвратился на Землю корабль Crew Dragon, передает ТАСС. На борту пилотируемого космического аппарата вернулись четверо членов экипажа миссии Crew-1.
Созданный компанией SpaceX аппарат Resilience отделился от МКС в 03:35 по Москве. Примерно через семь часов он благополучно приводнился в акватории Атлантического океана, сообщают представители американской стороны.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) на своем официальном сайте транслировало процесс приводнения возвращающегося на Землю корабля. Это случилось в 02:57 по местному времени (09:57 по Москве). На Землю доставлены четверо астронавтов.
В Мексиканском заливе у берегов Флориды приводнились Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер, а также их коллега из Японии Соити Ногути.
На сайте NASA напоминают, что в последний раз корабль с вернувшимися на Землю американцами совершал посадку в воду в ночных условиях более полувека назад. Это происходило 27 декабря 1968 года, после того, как Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс смогли облететь Луну на борту корабля "Аполлон-8". Астронавты NASA тогда совершили приводнение в акватории Тихого океана.
В конце апреля прекратил существование отечественный космический грузовик "Прогресс МС-14", пробывший на орбите рекордной долгий период. Корабль был затоплен, как и его предшественники, в несудоходном районе южной части Тихого океана. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, упали, как и предполагалось, на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.
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