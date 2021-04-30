Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Землю вернулся корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами

11:06

Фото: wp-club.ru



Успешно возвратился на Землю корабль Crew Dragon, передает ТАСС. На борту пилотируемого космического аппарата вернулись четверо членов экипажа миссии Crew-1.



Созданный компанией SpaceX аппарат Resilience отделился от МКС в 03:35 по Москве. Примерно через семь часов он благополучно приводнился в акватории Атлантического океана, сообщают представители американской стороны.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA) на своем официальном сайте транслировало процесс приводнения возвращающегося на Землю корабля. Это случилось в 02:57 по местному времени (09:57 по Москве). На Землю доставлены четверо астронавтов.



В Мексиканском заливе у берегов Флориды приводнились Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер, а также их коллега из Японии Соити Ногути.



На сайте NASA напоминают, что в последний раз корабль с вернувшимися на Землю американцами совершал посадку в воду в ночных условиях более полувека назад. Это происходило 27 декабря 1968 года, после того, как Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс смогли облететь Луну на борту корабля "Аполлон-8". Астронавты NASA тогда совершили приводнение в акватории Тихого океана.



В конце апреля прекратил существование отечественный космический грузовик "Прогресс МС-14", пробывший на орбите рекордной долгий период. Корабль был затоплен, как и его предшественники, в несудоходном районе южной части Тихого океана. Фрагменты аппарата, которые не сгорели при прохождении слоев атмосферы Земли, упали, как и предполагалось, на т.н. "кладбище космических кораблей", которое располагается на расстоянии 3 150 км от города Веллингтон в Новой Зеландии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.4.2021 05:12 Российский корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» затоплен в Тихом океане

Российский корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» затоплен в Тихом океане 27.4.2021 21:03 В США создана система, убивающая SARS-Cov-2 менее чем за секунду

В США создана система, убивающая SARS-Cov-2 менее чем за секунду 24.4.2021 13:17 Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей

Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей 24.4.2021 12:37 Российский военный спутник «Меридиан» сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Меридиан» сгорел в атмосфере 21.4.2021 21:19 В пустыне Атакама найдены останки неизвестного науке динозавра