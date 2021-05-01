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Жительницу Владивостока подозревают в тройном убийстве
1.5.2021 20:12
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Приморского края расследуют тройное убийство, жертвами которого стали мужчина и двое детей.
В совершении преступления подозревается супруга и мать погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд экспертиз, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
ЧП случилось 29 апреля в одном из домов по улице Толстого города Владивостока. В квартире, где проживали супруги с тремя детьми, были найдены останки главы семейства и двух пятилетних близнецов с явными признаками криминальной смерти. Эксперты пришли к выводу, что 40-летний мужчина и двое его 5-летних детей скончались из-за множественных колото-резаных ранений.
Вскоре стало известно о задержании супруги и матери погибших, которая сейчас имеет статус подозреваемой в тройном убийстве. По данным СМИ, накануне в семье повздорили. Мужчина, заговорив о разводе, выразил намерение забрать детей.
После гибели родственников женщина направилась в кинотеатр, где и была задержана полицией, уточняют открытые источники со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало. Известно также, что погибшие мальчик и девочка были тройняшками. В момент ЧП их брат находился в детском саду и остался жив.
Ранее в Удмуртии вынесли приговор многодетной женщине, пытавшейся заказать убийство бывшего мужа. 38-летняя жительница Ижевска отправилась в колонию на 4,5 года.
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