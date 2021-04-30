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Многодетная жительница Ижевска, заказавшая убийство бывшего мужа, отправится в колонию


30.4.2021 14:15
Многодетная жительница Ижевска, заказавшая убийство бывшего мужа, отправится в колониюФото: vk.com

В Удмуртии вынесли решение по делу многодетной матери, которая пыталась обратиться к киллеру, чтобы убить бывшего супруга.

Устиновский районный суд Ижевска признал женщину виновной в организации убийства по найму и приговорил к наказанию в виде 4,5 лет лишения свободы.

Отбывать срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима, информирует пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Вердикт также предусматривает ограничение свободы сроком на один год, указано в сообщении, которое цитируют местные СМИ.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной и раскаяние, а также состояние здоровья близких родственников и малолетних детей, которых воспитывает женщина. Отмечается, что 38-летняя злоумышленница активно способствовала раскрытию преступления.

В ходе судебных слушаний также учитывалось, что бывший супруг обвиняемой, чуть не ставший жертвой убийства, не выплачивал алименты. После развода, оформленного около пяти лет назад, женщина с четырьмя детьми и внуком проживала в арендованной квартире.

38-летнюю жительницу Ижевска задержали в январе по подозрению в организации убийства экс-супруга. Женщина призналась, что намеревалась нанять киллера, чтобы он расправился с ее бывшим мужем. Она хотела получать государственное пособие по потере кормильца, пояснила задержанная.

Задумавшись о преступлении, женщина обратилась с соответствующим предложением к ранее судимому знакомому. Мужчина, которому посулили гонорара в размере 10 тыс. рублей, поспешил в полицию, чтобы рассказать о готовящемся покушении. В результате правоохранители инсценировали убийство, после чего заказчице были переданы фото "трупа". Женщину задержали, когда она передавала "исполнителю" 5 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова

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