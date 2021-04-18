ИнтерНовости - новости в стране и мире
Главный госавтоинспектор Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке
Главный госавтоинспектор Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке
Москва высылает 20 чешских дипломатов
Москва высылает 20 чешских дипломатов
В Башкирии дошкольник погиб после нападения собак
В Башкирии дошкольник погиб после нападения собак
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
Москва высылает 20 чешских дипломатовМосква высылает 20 чешских дипломатов
В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения ЛукашенкоВ Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
Россия с 2025 года выйдет из проекта МКСРоссия с 2025 года выйдет из проекта МКС
В Башкирии дошкольник погиб после нападения собакВ Башкирии дошкольник погиб после нападения собак

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Башкирии дошкольник погиб после нападения собак


18.4.2021 16:02
В Башкирии дошкольник погиб после нападения собакФото: sb.by

Следственные органы Башкирии по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

По предварительным данным, четырехлетний мальчик получил смертельные ранения в результате нападения стаи собак.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая по неосторожности повлекла за собой гибель человека), сообщили представители республиканского СУ СКР.

По информации ведомства, трагический инцидент зафиксирован в селе Сафарово Учалинского района. В минувшую субботу, 17 апреля, четырехлетний мальчик катался на велосипеде по улице Школьная.

Ребенок скончался на месте от многочисленных травм после того, как на него напало несколько бродячих собак. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты.

Ранее стало известно об инциденте в Коми, где в бездомные псы набросились на маленькую девочку. Ребенок с серьезными ранениями был сразу же доставлен в больницу. В момент поступления врачи оценивали состояние четырехлетней пациентки как стабильно тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
«Иван Грозный» вернется в зал Третьяковки в бронированном коробе«Иван Грозный» вернется в зал Третьяковки в бронированном коробе
В Китае запущена платформа преобразования звука в текст для слабослышащихВ Китае запущена платформа преобразования звука в текст для слабослышащих
Петербургские врачи впервые провели повторную пересадку сердца ребенкуПетербургские врачи впервые провели повторную пересадку сердца ребенку
В Пензе задержан обвиняемый в тяжких преступлениях в ТаиландеВ Пензе задержан обвиняемый в тяжких преступлениях в Таиланде

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru