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В Башкирии дошкольник погиб после нападения собак
18.4.2021 16:02
Фото: sb.by
Следственные органы Башкирии по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
По предварительным данным, четырехлетний мальчик получил смертельные ранения в результате нападения стаи собак.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая по неосторожности повлекла за собой гибель человека), сообщили представители республиканского СУ СКР.
По информации ведомства, трагический инцидент зафиксирован в селе Сафарово Учалинского района. В минувшую субботу, 17 апреля, четырехлетний мальчик катался на велосипеде по улице Школьная.
Ребенок скончался на месте от многочисленных травм после того, как на него напало несколько бродячих собак. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты.
Ранее стало известно об инциденте в Коми, где в бездомные псы набросились на маленькую девочку. Ребенок с серьезными ранениями был сразу же доставлен в больницу. В момент поступления врачи оценивали состояние четырехлетней пациентки как стабильно тяжелое.
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