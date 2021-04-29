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В Мексике запускают производство «Спутника V»
29.4.2021 18:02
Фото: verelq.am
В мае на территории Мексики стартует производство вакцины от COVID-19 "Спутник V", которая разработана российскими специалистами.
Как подчеркивается в официальном Twitter препарата, средство уже эффективно используется в Мексике, защищая местное население от смертельно опасного заболевания.
Российская вакцина, успешно применяемая в Мексике, сейчас "показывает отличные результаты с точки зрения безопасности и эффективности", указано в сообщении разработчиков "Спутник V".
Предполагается, что в стране смогут ежегодно производить до 90 млн доз российского препарата. С таким заявлением выступил руководитель государственной мексиканской фармкомпании Birmex Педро Сентено. В интервью изданию Milenio он пояснил, что вакцина будет выпускаться на базе Национального института вирусологии и Национального института гигиены.
Ранее разработчики "Спутника V" отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию, назвав решение властей этой южноамериканской страны политическим мотивированным и не имеющим ничего общего с доступом к информации о средстве или научными доводами.
Бразильский госрегулятор Anvisa отказался разрешить поставки "Спутник V", указав на некие "неотъемлемые риски" препарата. При этом в конце минувшего февраля Минздрав Бразилии закупил в Индии 20 млн препарата Covaxin, который на тот момент не был официально одобрен к применению в стране.
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