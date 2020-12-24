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В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт
12:51
Фото: sledcom.ru
Ленинский районный суд Тамбова вынес решение об аресте 17-летнего студента колледжа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Ранее о задержании подростка, готовившего теракт, сообщили представители ФСБ.
Как стало известно, подозреваемый 2003 г.р. был взят под стражу по решению суда.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании 17-летнего юноши по подозрению в подготовке теракта. По данным силовиков, в ходе осмотра арендованной квартиры, где проживал студент, были найдены и изъяты "взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", а также средства связи, в которых были сохранены инструкции по его сборке и применению СВУ из интернета.
СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.
О задержанном парне известно, что он является учащимся одного из местных колледжей. По данным силовиков, юноша намеревался осуществить взрыв, будучи сторонником деструктивных субкультур.
Ранее в Крыму были задержаны пять россиян, причастных к подготовке террористической атаки на рынке Симферополя. Как сообщали в ЦОС) ФСБ, злоумышленники также занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма в Сети. Во время обыска у подозреваемых было обнаружено и изъято стрелковое и холодное оружие и боеприпасы к нему, кустарно изготовленные взрывные устройства, средства связи, содержащие сведения о подготовке теракта.
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