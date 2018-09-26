ИнтерНовости - новости в стране и мире
Замдекана юрфака МГУ выпустят из СИЗО под 40-миллионный залог
Замдекана юрфака МГУ выпустят из СИЗО под 40-миллионный залог
Собчак может побороться за пост губернатора Петербурга
Собчак может побороться за пост губернатора Петербурга
Меган Маркл вновь нарушила правила
Меган Маркл вновь нарушила правила
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладоньВ Киеве вместо Ленина появилась гигантская синяя ладонь
Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над ДонбассомАвстралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом
Режим КТО ввели в двух районах ДагестанаРежим КТО ввели в двух районах Дагестана
В Пентагоне заявили, что готовы к операциям на Ближнем ВостокеВ Пентагоне заявили, что готовы к операциям на Ближнем Востоке
Выставленный на торги паспорт Цоя ушел за 9 млн рублей‍Выставленный на торги паспорт Цоя ушел за 9 млн рублей‍

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае казнен мужчина, зарезавший девять школьников


09:22
В Китае казнен мужчина, зарезавший девять школьниковФото: newzz.in.ua

В Китае сегодня ранним утром казнили 28-летнего мужчину, расправившегося с девятью школьниками. Смертный приговор был приведен в исполнение после санкции Верховного народного суда КНР. Ранее 28-летнего Чжао Цзэвэя признали виновным в совершении массового убийства. Согласно вынесенному судом вердикту, убийца действовал умышленно.

По данным РИА Новости, смертный приговор привели в исполнение сегодня рано утром. Убийцу девяти детей приговорили к высшей мере в минувшем июне. Расследование и судебный процесс продолжались в течение полутора месяцев.

Как уже сообщалось ранее, трагический инцидент в китайской провинции Шэньси случился в конце апреля этого года. Молодой человек, в прошлом сам посещавший это учебное заведение, набросился на школьников с ножом. Жертвами ЧП стали девять учащихся - семь девочек и два мальчика, двенадцать подростков были ранены.

В ходе допроса нападавший заявил о том, что в юности ему пришлось столкнуться с издевательствами со стороны одноклассников. По его словам, спустя много лет он решил отомстить за мучения, пережитые в юности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городамВ декабре Тилль Линдеманн совершит тур по российским городам
В РПЦЗ приостановили служение с иерархами Константинополя В РПЦЗ приостановили служение с иерархами Константинополя
Песков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с АсадомПесков опроверг сведения о том, что Путин отказывался говорить с Асадом
Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в СШАТрамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США
Дочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропортуДочь британского миллионера погибла из-за бутерброда‍, купленного в аэропорту

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 779


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru