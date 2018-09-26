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В Китае казнен мужчина, зарезавший девять школьников
09:22
Фото: newzz.in.ua
В Китае сегодня ранним утром казнили 28-летнего мужчину, расправившегося с девятью школьниками. Смертный приговор был приведен в исполнение после санкции Верховного народного суда КНР. Ранее 28-летнего Чжао Цзэвэя признали виновным в совершении массового убийства. Согласно вынесенному судом вердикту, убийца действовал умышленно.
По данным РИА Новости, смертный приговор привели в исполнение сегодня рано утром. Убийцу девяти детей приговорили к высшей мере в минувшем июне. Расследование и судебный процесс продолжались в течение полутора месяцев.
Как уже сообщалось ранее, трагический инцидент в китайской провинции Шэньси случился в конце апреля этого года. Молодой человек, в прошлом сам посещавший это учебное заведение, набросился на школьников с ножом. Жертвами ЧП стали девять учащихся - семь девочек и два мальчика, двенадцать подростков были ранены.
В ходе допроса нападавший заявил о том, что в юности ему пришлось столкнуться с издевательствами со стороны одноклассников. По его словам, спустя много лет он решил отомстить за мучения, пережитые в юности.
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