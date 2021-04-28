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Омская студентка получила 14 лет за убийство пожилой соседки


28.4.2021 23:41
Омская студентка получила 14 лет за убийство пожилой соседкиФото: sledcom.ru

Суд в Омске вынес приговор по делу о разбойном нападении и убийстве 88-летней пенсионерки.

Как сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры, подсудимая была признана виновной и получила наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отбывать срок бывшей студентке предстоит в колонии общего режима. Приговор также предусматривает дополнительно год ограничения свободы и выплату в пользу родственников погибшей 1 млн руб. в качестве моральной компенсации.

Преступление было совершено в середине мая прошлого года, когда студентка пришла к 88-летней женщине, рядом с которой ранее проживала. Девушка уже не в первый раз обратилась к бывшей соседке с просьбой занять деньги, но пенсионерка отказала.

Разозлившись, обвиняемая взяла руки табурет и нанесла потерпевшей порядка тридцати ударов. Получив повреждения головы и тела, старушка погибла на месте. После этого злоумышленница похитила из квартиры убитой женщины более 100 тыс. рублей и мобильный телефон, а затем внесла часть украденных денег через банкомат на собственный счет.

По данным регионального СУ СКР, будучи студенткой одного из вузов Омска, обвиняемая проживала отдельно от родителей со своим молодым человеком. Девушка успела взять несколько микрозаймов и обращалась к пенсионерке, чтобы рассчитаться по этим кредитам.

Ранее в Московской области вынесли приговор Станиславу Решетняку, который использовал во время стримов псевдоним Reeflay. Молодого человека осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Блогера признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его подруги, смерть которой он транслировал практически в прямом эфире.

Автор: Злата Богатова

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