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Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии


09:50
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонииФото: ftimes.ru

В Московской области вынесли приговор Станиславу Решетняку, который ранее использовал во время стримов псевдоним Reeflay.

Молодого человека осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Раменский суд Московской области признал виновным блогера Станислава Решетняка (Reeflay), который обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего).

Решетняк приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Наталия Григорьева.

В ходе расследования и суда было установлено, что девушка погибла в ночь на 2 декабря прошлого года в частном доме, который арендовал для проживания Решетняк. Знакомая блогера довольно часто приезжала к нему на территории Раменского городского округа. Молодой человек в прямом эфире транслировал, как в компании двух приятельниц распивал спиртное.

В процессе застолья Решетняк в очередной раз повздорил с подругой и начал избивать ее по голове и телу. Девушка при этом хваталась за провода компьютерной техники, уронив оборудование, из-за чего прервалась трансляция. Разозлившись, Решетняк выставил потерпевшую в неотапливаемую бойлерную.

Возобновив стрим, блогер начал рассказывать своим зрителям о том, как недостойно вела себя его подруга. Лишь спустя некоторое время, когда его начали настойчиво просить показать девушку, он оправился в бойлерную. В тот момент она уже находилась в бессознательном состоянии.

После гибели подруги Решетняк еще несколько часов вел эфир. Он перенес девушку, которая не подавала признаков жизни, на диван, после чего продолжил общение со зрителями. На кадры также попали медики, вызванные через несколько часов, и констатировавшие смерть подруги стримера. Трансляция оборвалась лишь после прибытия полиции.

Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти девушки стало сдавление головного мозга из-за гематомы, которая образовалась при закрытой черепно-мозговой травме.

Автор: Злата Богатова

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