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На Урале вынесли приговор убийцам подростка


13.4.2021 11:09
На Урале вынесли приговор убийцам подросткаФото: hibiny.com

В Нижнем Тагиле суд вынес вердикт по уголовному делу об убийстве подростка, погибшего 18 лет назад.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области, оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительному лишению свободы.

Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение назначить Евгению Дудрову и Антону Харламову наказание в виде двенадцати лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Оба подсудимых были признаны виновными в убийстве юноши, похищенного в середине января 2003 года.

Согласно материалам уголовного дела, восемнадцать лет назад группа злоумышленников обманом заманила 17-летнего сына бизнесмена в дом, чтобы затем потребовать выкуп у состоятельной семьи. При этом потерпевший сам сел в автомобиль своих приятелей. Спустя некоторое время трое похитителей начали испытывать опасения, что после освобождения парень их выдаст. В результате они решились на убийство.

Тело погибшего юноши нашли спустя двое суток, а похитители продолжали созваниваться с отцом убитого, требуя у бизнесмена выкуп.

Пятерым участникам похищения удалось избежать уголовной ответственности по соответствующей статье по причине уже истекшего срока давности. Однако трое злоумышленников были признаны виновными в умышленном убийстве, которое было совершено группой лиц для сокрытия другого преступления. Отмечается, что один из обвиняемых скончался до вынесения приговора.

По данным регионального СУ СКР, троих фигурантов задержали в конце 2019 года. Все они к этому времени уже имели судимости по различным статьям.

Автор: Злата Богатова

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