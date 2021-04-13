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На Урале вынесли приговор убийцам подростка
13.4.2021 11:09
Фото: hibiny.com
В Нижнем Тагиле суд вынес вердикт по уголовному делу об убийстве подростка, погибшего 18 лет назад.
Как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области, оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительному лишению свободы.
Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение назначить Евгению Дудрову и Антону Харламову наказание в виде двенадцати лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Оба подсудимых были признаны виновными в убийстве юноши, похищенного в середине января 2003 года.
Согласно материалам уголовного дела, восемнадцать лет назад группа злоумышленников обманом заманила 17-летнего сына бизнесмена в дом, чтобы затем потребовать выкуп у состоятельной семьи. При этом потерпевший сам сел в автомобиль своих приятелей. Спустя некоторое время трое похитителей начали испытывать опасения, что после освобождения парень их выдаст. В результате они решились на убийство.
Тело погибшего юноши нашли спустя двое суток, а похитители продолжали созваниваться с отцом убитого, требуя у бизнесмена выкуп.
Пятерым участникам похищения удалось избежать уголовной ответственности по соответствующей статье по причине уже истекшего срока давности. Однако трое злоумышленников были признаны виновными в умышленном убийстве, которое было совершено группой лиц для сокрытия другого преступления. Отмечается, что один из обвиняемых скончался до вынесения приговора.
По данным регионального СУ СКР, троих фигурантов задержали в конце 2019 года. Все они к этому времени уже имели судимости по различным статьям.
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