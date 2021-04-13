Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале вынесли приговор убийцам подростка

13.4.2021 11:09

Фото: hibiny.com



В Нижнем Тагиле суд вынес вердикт по уголовному делу об убийстве подростка, погибшего 18 лет назад.



Как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области, оба подсудимых были признаны виновными и приговорены к длительному лишению свободы.



Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес решение назначить Евгению Дудрову и Антону Харламову наказание в виде двенадцати лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Оба подсудимых были признаны виновными в убийстве юноши, похищенного в середине января 2003 года.



Согласно материалам уголовного дела, восемнадцать лет назад группа злоумышленников обманом заманила 17-летнего сына бизнесмена в дом, чтобы затем потребовать выкуп у состоятельной семьи. При этом потерпевший сам сел в автомобиль своих приятелей. Спустя некоторое время трое похитителей начали испытывать опасения, что после освобождения парень их выдаст. В результате они решились на убийство.



Тело погибшего юноши нашли спустя двое суток, а похитители продолжали созваниваться с отцом убитого, требуя у бизнесмена выкуп.



Пятерым участникам похищения удалось избежать уголовной ответственности по соответствующей статье по причине уже истекшего срока давности. Однако трое злоумышленников были признаны виновными в умышленном убийстве, которое было совершено группой лиц для сокрытия другого преступления. Отмечается, что один из обвиняемых скончался до вынесения приговора.



По данным регионального СУ СКР, троих фигурантов задержали в конце 2019 года. Все они к этому времени уже имели судимости по различным статьям.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.4.2021 15:10 Арестованный в Москве профессор не признает вину

Арестованный в Москве профессор не признает вину 12.4.2021 20:04 Застреленный в фитнес-клубе в Москве оказался вором в законе

Застреленный в фитнес-клубе в Москве оказался вором в законе 12.4.2021 17:06 Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахте

Китайские спасатели не могут связаться с горняками в затопленной шахте 12.4.2021 15:55 В ХМАО на месте прорыва теплотрассы ребенок провалился в яму с кипятком

В ХМАО на месте прорыва теплотрассы ребенок провалился в яму с кипятком 12.4.2021 14:29 Вынесен приговор членам террористической ячейки из КБР