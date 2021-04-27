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Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным


13:17
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с ПутинымФото: turproezdka.ru

Идеальным местом для диалога о мире может стать Ватикан, заявил президент Украины, говоря о возможной встрече с российским коллегой.

Владимир Зеленский высказался на эту тему в интервью La Repubblica. Материал, опубликованный газетой, также появился на официальном сайте офиса президента Украины.

Как отметил Владимир Зеленский, Ватикан действует "незаинтересованным образом", потому что не имеет каких-либо военно-политических или экономических интересов. Поэтому это место можно считать идеальным расположением для организации переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам украинского президента, место оптимально "со всех точек зрения", учитывая, что Святой престол является "глобальным моральным авторитетом". В случае, если он сможет стать посредником, будет обеспечено "доверие у всех участников конфликта".

В интервью Зеленский также выразил уверенность в скорой встрече с российским коллегой. По словам украинского лидера, определенность во времени и месте предстоящих переговоров появится после того, как его офис начнет напрямую взаимодействовать с администрацией Путина.

Напомним, Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на территории Донбасса. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любой момент. В Киеве подобный вариант сочли неосуществимым.

Ранее в Москве отреагировали на призыв украинского лидера изменить Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расценил это как тревожный сигнал. Видоизменять минский процесс, "не положив собственно ему конец", не представляется возможным, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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