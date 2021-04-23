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В Киеве сочли невозможным визит Зеленского в Москву


08:39
В Киеве сочли невозможным визит Зеленского в МосквуФото: fantume.ru

В первую очередь Украина должна обсуждать с Россией ситуацию, которая сейчас складывается в Донбассе, и лишь потом — перспективы двусторонних отношений, отметил вице-премьер Алексей Резников. Он объяснил, что президент Владимир Зеленский не может приехать в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на предложение российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам временно оккупированных территорий. Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Резников, в первую очередь Зеленский должен обсуждать с представителями Москвы вопросы, касающиеся урегулирования в Донбассе, включая отвод российских войск. Лишь потом могут рассматриваться темы, связанные с восстановлением двусторонних отношений. Поэтому в данный момент Зеленский не может ехать в Москву на переговоры с главой РФ.

Вице-премьер также выразил мнение о том, что в сложившейся ситуации официальная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна проходить в рамках Нормандского формата, т.е. с участием лидеров Германии и Франции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину, предложив организовать переговоры "в любой точке" Донбасса. Как заявил тогда представитель официального Киева, на танке привезти мир невозможно. Напомнив, что уже не раз бывал под Донецком, украинский лидер выразил готовность встретиться на территории, "где идет война".

Накануне глава РФ выразил готовность принять Зеленского в Москве в любой момент. Владимир Путин заявил об этом во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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