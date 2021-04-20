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Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
03:52
Фото: deon.pl
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину, предложив организовать переговоры "в любой точке" Донбасса.
Как заявил представитель официального Киева, на танке привезти мир невозможно.
Украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором призывает главы РФ к встрече на территории Донбасса. Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что Киев и Москва по-разному смотрят в будущее.
По словам Зеленского, 19 апреля в ходе заседания политических советников "нормандской четверки" высказывались идеи организовать переговоры на линии соприкосновения. Встреча, состоявшаяся там, позволит в полной мере понять сложившуюся ситуацию.
Напомнив, что уже не раз бывал под Донецком, украинский лидер выразил готовность "пойти еще дальше". Обращаясь к Владимиру Путину, он предложил ему "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Не так давно украинский президент посетил Донбасс. В рамкх официального визита он прибыл на передовые позиции, где в последнее время не раз нарушался режим прекращения огня. Пресс-служба президента сообщала, что Зеленский в качестве Верховного Главнокомандующего общался с военнослужащими и поддерживал их боевой дух.
Конфликт в Донбассе вновь начал обостряться в минувшем марте. Представители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР обвиняют в эскалации обстановки украинских военных.
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