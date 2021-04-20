ИнтерНовости - новости в стране и мире
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
В Госдуме назвали «прощальным письмом» заявление США о Навальном
В Госдуме назвали «прощальным письмом» заявление США о Навальном
На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России
На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский предложил Путину провести встречу в ДонбассеЗеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
Роспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границыРоспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусомСобянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФДвух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ
Россиянин пытался вывезти в Европу древнюю китайскую вазуРоссиянин пытался вывезти в Европу древнюю китайскую вазу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе


03:52
Зеленский предложил Путину провести встречу в ДонбассеФото: deon.pl

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину, предложив организовать переговоры "в любой точке" Донбасса.

Как заявил представитель официального Киева, на танке привезти мир невозможно.

Украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором призывает главы РФ к встрече на территории Донбасса. Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что Киев и Москва по-разному смотрят в будущее.

По словам Зеленского, 19 апреля в ходе заседания политических советников "нормандской четверки" высказывались идеи организовать переговоры на линии соприкосновения. Встреча, состоявшаяся там, позволит в полной мере понять сложившуюся ситуацию.

Напомнив, что уже не раз бывал под Донецком, украинский лидер выразил готовность "пойти еще дальше". Обращаясь к Владимиру Путину, он предложил ему "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Не так давно украинский президент посетил Донбасс. В рамкх официального визита он прибыл на передовые позиции, где в последнее время не раз нарушался режим прекращения огня. Пресс-служба президента сообщала, что Зеленский в качестве Верховного Главнокомандующего общался с военнослужащими и поддерживал их боевой дух.

Конфликт в Донбассе вновь начал обостряться в минувшем марте. Представители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР обвиняют в эскалации обстановки украинских военных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Ученые выявили связь между детским храпом и нарушениями в развитии мозгаУченые выявили связь между детским храпом и нарушениями в развитии мозга
В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в НатанзеВ Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе
В Китае запущена платформа преобразования звука в текст для слабослышащихВ Китае запущена платформа преобразования звука в текст для слабослышащих
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человекаВ лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное мореВ Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru