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В Москве отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашения


13:22
В Москве отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашенияФото: vk.com

Тревожным сигналом сочли в Кремле предложения украинского лидера Владимира Зеленского изменить Минские соглашения.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ИА REGNUM.

Официальный представитель Кремля высказался по поводу слов президента Украины о возможной корректировке Минских соглашений. По мнению Дмитрия Пескова, такого рода заявления Владимира Зеленского можно расценивать как "очередной тревожный сигнал". Видоизменять минский процесс, "не положив собственно ему конец", не представляется возможным, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

В интервью британскому изданию Financial Times представитель официального Киева заявил о том, что к переговорам по урегулированию в Донбассе необходимо привлечь Соединенные Штаты. По словам Зеленского, участниками обсуждений в "нормандском формате" также могли бы стать Канада или Великобритания.

Напомним, в минувшем марте глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в регионе. Поэтому к переговорному процессу следует привлечь представителей США, подчеркивал политик, отмечая, что эти вопросы уже обсуждаются между Киевом и Вашингтоном.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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