|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашения
13:22
Фото: vk.com
Тревожным сигналом сочли в Кремле предложения украинского лидера Владимира Зеленского изменить Минские соглашения.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ИА REGNUM.
Официальный представитель Кремля высказался по поводу слов президента Украины о возможной корректировке Минских соглашений. По мнению Дмитрия Пескова, такого рода заявления Владимира Зеленского можно расценивать как "очередной тревожный сигнал". Видоизменять минский процесс, "не положив собственно ему конец", не представляется возможным, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.
В интервью британскому изданию Financial Times представитель официального Киева заявил о том, что к переговорам по урегулированию в Донбассе необходимо привлечь Соединенные Штаты. По словам Зеленского, участниками обсуждений в "нормандском формате" также могли бы стать Канада или Великобритания.
Напомним, в минувшем марте глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в регионе. Поэтому к переговорному процессу следует привлечь представителей США, подчеркивал политик, отмечая, что эти вопросы уже обсуждаются между Киевом и Вашингтоном.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|